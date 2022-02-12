Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Luis Campos'tan flaş çıkış! 25 milyon...

Dünya futbolunun en saygın isimlerinden biri olan Luis Campos geçtiğimiz günlerde Galatasaray için İstanbul'a gelmişti. Portekizli futbol adamı yönetimle yaptığı bire bir görüşmelerin ardından Başkan Burak Elmas 'ın danışmanı olarak çalışma teklifini kabul etmişti.

Sarı-Kırmızılı kulübe transfer planlaması, altyapı ve scout gibi çok önemli konularda yardım edecek olan Campos'un Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yönetime çok çarpıcı bir rapor sunduğu ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; Campos, iki kez canlı olarak izlediği ve birçok maçını analiz etme şansı bulduğu genç futbolcudan çok etkilendi. Portekizli futbol adamının raporunda, "Takımın en yetenekli ismi. Önemli bir potansiyel. Bununla beraber ciddi eksikleri de var. Ancak gelişime açık ve çok genç. Bu nedenle kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eğer eksi yönlerini artıya çevirirse 25 milyon Euro'ya satarız" dediği belirlendi.