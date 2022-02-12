Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Luis Campos'tan flaş çıkış! 25 milyon...

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Luis Campos'tan flaş çıkış! 25 milyon...

Galatasaray'da son dakika haberi... Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’da 2 kez canlı olarak izleyen, birçok maçının da analizini yapan Luis Campos’un, “Çok yetenekli ve potansiyeli yüksek ancak eksikleri var. Bu nedenle kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eğer eksi yönlerini artıya çevirebrislie 25 milyon Euro’ya satarız” dediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Luis Campos'tan flaş çıkış! 25 milyon...

Dünya futbolunun en saygın isimlerinden biri olan Luis Campos geçtiğimiz günlerde Galatasaray için İstanbul'a gelmişti. Portekizli futbol adamı yönetimle yaptığı bire bir görüşmelerin ardından Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak çalışma teklifini kabul etmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Luis Campos'tan flaş çıkış! 25 milyon...

GELİŞİMİ SÜRERSE...

Sarı-Kırmızılı kulübe transfer planlaması, altyapı ve scout gibi çok önemli konularda yardım edecek olan Campos'un Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yönetime çok çarpıcı bir rapor sunduğu ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Luis Campos'tan flaş çıkış! 25 milyon...

Takvim'in haberine göre; Campos, iki kez canlı olarak izlediği ve birçok maçını analiz etme şansı bulduğu genç futbolcudan çok etkilendi. Portekizli futbol adamının raporunda, "Takımın en yetenekli ismi. Önemli bir potansiyel. Bununla beraber ciddi eksikleri de var. Ancak gelişime açık ve çok genç. Bu nedenle kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eğer eksi yönlerini artıya çevirirse 25 milyon Euro'ya satarız" dediği belirlendi.

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Luis Campos'tan flaş çıkış! 25 milyon...

Avrupa futbolunda çok önemli bir yeri olan Luis Campos'un sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu'nun yurt dışına transferi konusunda sorumluluk alacağı da ifade ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Luis Campos'tan flaş çıkış! 25 milyon...

ÇOK TALİBİ VAR

Son iki sezonda gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine girmeyi başaran 23 yaşındaki futbolcunun ismi özellikle Fransız ve Alman kulüpleri ile anılıyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Luis Campos'tan flaş çıkış! 25 milyon...

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu ile 2025'e kadar sözleşme imzalamış ancak sözleşmeye serbest kalma maddesi koydurtmayı başaramamıştı.

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