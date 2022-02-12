Galatasaray'ı düşündüren detay! Torrent ve Fatih Terim...

Kötü gidişe 'dur' demesi için Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent yönetiminde takımın istatistikleri yerle bir oldu!.. Galatasaray'ın İspanyol hoca yönetiminde maç başına şut sayısı 14,3'ten 12,2'ye, topla oynama yüzdesi 56,4'ten 51,1'e geriledi.

SORUNLAR ÇOK BÜYÜK Takvim'in haberine göre; Yine Terim sonrası en çok dikkat çeken düşüşlerden birisi de 3. bölgede yapılan pas sayısı oldu. Terimli Galatasaray 3. bölgede maç başına 57,2 pas yapıyordu. Torrent'le beraber bu sayı 37,2'ye düştü. Yani Cimbom sorunlu olan set hücumunda Torrent'le daha geriye gitti.