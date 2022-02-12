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Galatasaray'ı düşündüren detay! Torrent ve Fatih Terim...

Galatasaray'da son dakika haberi... Kötü gidişi durdurması için göreve gelen İspanyol teknik adamla Galatasaray’ın neredeyse tüm hücum ve defans verileri geriye gitti. Yaşanan düşüşü statistiklere de yansıdı. Fatih Terim döneminin sona ermesi Galatasaray'da sorunları bitirmedi. Aksine Domenec Torrent'in gelmesiyle tablo daha da kötüye gitti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'ı düşündüren detay! Torrent ve Fatih Terim...

Kötü gidişe 'dur' demesi için Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent yönetiminde takımın istatistikleri yerle bir oldu!.. Galatasaray'ın İspanyol hoca yönetiminde maç başına şut sayısı 14,3'ten 12,2'ye, topla oynama yüzdesi 56,4'ten 51,1'e geriledi.

Galatasaray'ı düşündüren detay! Torrent ve Fatih Terim...

SORUNLAR ÇOK BÜYÜK

Takvim'in haberine göre; Yine Terim sonrası en çok dikkat çeken düşüşlerden birisi de 3. bölgede yapılan pas sayısı oldu. Terimli Galatasaray 3. bölgede maç başına 57,2 pas yapıyordu. Torrent'le beraber bu sayı 37,2'ye düştü. Yani Cimbom sorunlu olan set hücumunda Torrent'le daha geriye gitti.

Galatasaray'ı düşündüren detay! Torrent ve Fatih Terim...

Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol hocayla beraber kendi alanında yaptığı top kaybı sayısı da fazlasıyla yükselmiş durumda. Terim dönemine göre bu sayı 15,4'ten 23,7'ye çıktı. Bu da, Galatasaray'ın savunmadan top çıkarma ve oyun kurma konusundaki problemlerini gözler önüne seriyor.

Galatasaray'ı düşündüren detay! Torrent ve Fatih Terim...

SADECE HÜCUM DEĞİL

Galatasaray'ın Domenec Torrent'le savunmada da ciddi sıkıntılar yaşaması dikkat çekiyor. Cimbom'un oynadığı rakiplerin gol beklentisi 1,08'ten 1,85'e yükselirken, Terim döneminde rakiplerin Sarı-Kırmızılılar'ın kalesine gönderdiği şut sayısı da 9,45ken, Torrent'le bu rakam 14,75'e çıktı.

Galatasaray'ı düşündüren detay! Torrent ve Fatih Terim...

TERİM'İN GİDİŞİ DE ÇÖZÜM OLMADI

Fatih Terim döneminin sona ermesi Galatasaray'da sorunları bitirmedi. Aksine Domenec Torrent'in gelmesiyle tablo daha da kötüye gitti.

Galatasaray'ı düşündüren detay! Torrent ve Fatih Terim...

İŞTE ŞOK RAKAMLAR

MAÇ BAŞINA ŞUT 14,3 - 12,2
TOPLA OYNAMA %56,4 - %51,1
RAKiP ALANDA PAS 57,2 - 37,2
KENDi SAH. TOP KAYBI 15,4 - 23,7
RAKiP GOL BEKLENTİSİ 1,08 - 1,85
RAKİPLERİN ŞUT SAYISI 9,45 - 14,75

*İlk istatistik Fatih Terim, ikincisi Domenec Torrent'e aittir.

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