Galatasaray'da tek yol 3 puan! İşte Torrent'in 11'i

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray, üzerindeki ölü toprağı atmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet çıkarabilen sarı-kırmızılılar, NEF Stadı'nda Kayserispor'u konuk ediyor. Fatih Terim sonrası göreve gelen Teknik Direktör Domenec Torrent'in kredisi de oldukça azalmış durumda. İspanyol çalıştırıcı; Hatay, Kasımpaşa ve Trabzonspor yenilgileriyle başladığı Galatasaray kariyerinde Alanyaspor beraberliğiyle ilk puanını almıştı. Olası puan kaybı, koltuğu sallantıda olan 59 yaşındaki antrenörle yolların ayrılabileceği iddialarını artırıyor.



4 DEĞİŞİKLİK YAPACAK



Torrent'in, Alanyaspor karşılaşmasındaki 11'den 4 değişiklik yapması bekleniyor. Son dönemin formsuz isimleri Ömer Bayram, Taylan, Berkan ve Babel yedek kulübesine çekilecek. Sağ bekte Sacha Boey, ortada Pulgar, ileride ise Halil'in ilk 11'e girmesi bekleniyor. Hafta içi antrenmanlarda 4-2-3-1 sistemi üzerine çalışan Galatasaray'da orta sahanın yeni ikilisi Pulgar-Cicaldau olacak. Halil'i 10 numara pozisyonunda deneyen Torrent, ileri uçta Gomis ile Mostafa Mohamed ikilisinden birini tercih edecek. Mostafa'nın fizik olarak Gomis'ten daha iyi olduğu ve formaya yakın durduğu öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Cicaldau, Emre, Halil, Kerem, Mostafa.



KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Attamah, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Gavranovic, Bertolacci.