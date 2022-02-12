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Galatasaray - Kayserispor maçında büyük gerginlik! İbrahim Akdağ 6 işareti yaptı ve Semih Kaya...

Son dakika spor haberi: Sahasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'deki galibiyet hasreti süren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent henüz 3 puanla tanışamadı. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadelenin son anlarında tansiyon yükseldi. Konuk ekip futbolcusu İbrahim Akdağ, 90+5. dakikada oyundan çıkarken Galatasaray tribünlerine eliyle 6 işareti yaptı. İbrahim Akdağ'ın bu hareketi sonrası gerginlik yaşanırken maç sonunda Galatasaraylı savunmacı Semih Kaya'dan sert tepki geldi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 22:51
Galatasaray - Kayserispor maçında büyük gerginlik! İbrahim Akdağ 6 işareti yaptı ve Semih Kaya...

Galatasaray ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray - Kayserispor maçında büyük gerginlik! İbrahim Akdağ 6 işareti yaptı ve Semih Kaya...

Galibiyet hasretini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent takımın başında Süper Lig'de çıktığı maçlardan galibiyet çıkaramadı.

Galatasaray - Kayserispor maçında büyük gerginlik! İbrahim Akdağ 6 işareti yaptı ve Semih Kaya...

İBRAHİM AKDAĞ'IN HAREKETİ OLAY OLDU!
Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırladığı müsabakanın son anlarında konuk ekip futbolcusu İbrahim Akdağ'ın yaptığı hareket ortamı gerdi.

Galatasaray - Kayserispor maçında büyük gerginlik! İbrahim Akdağ 6 işareti yaptı ve Semih Kaya...

6 İŞARETİ YAPTI!
Kayserisporlu futbolcu İbrahim Akdağ, müsabakanın son anlarından oyundan alınırken sarı kırmızılı tribünlere 6 işareti yaptı.

Galatasaray - Kayserispor maçında büyük gerginlik! İbrahim Akdağ 6 işareti yaptı ve Semih Kaya...

SEMİH KAYA TEPKİ GÖSTERDİ!
İbrahim Akdağ'ın bu hareketi sonrası gerginlik yaşanırken maç sonunda Galatasaraylı savunmacı Semih Kaya'dan sert tepki geldi.

Galatasaray - Kayserispor maçında büyük gerginlik! İbrahim Akdağ 6 işareti yaptı ve Semih Kaya...

İbrahim Akdağ'ın hareketine sinirlenen ve Akdağ'ın üzerine yürüyen Semih Kaya, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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