Galatasaray - Kayserispor maçında büyük gerginlik! İbrahim Akdağ 6 işareti yaptı ve Semih Kaya...

Galatasaray ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Galatasaray ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Galibiyet hasretini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent takımın başında Süper Lig'de çıktığı maçlardan galibiyet çıkaramadı.
İBRAHİM AKDAĞ'IN HAREKETİ OLAY OLDU!
Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırladığı müsabakanın son anlarında konuk ekip futbolcusu İbrahim Akdağ'ın yaptığı hareket ortamı gerdi.
6 İŞARETİ YAPTI!
Kayserisporlu futbolcu İbrahim Akdağ, müsabakanın son anlarından oyundan alınırken sarı kırmızılı tribünlere 6 işareti yaptı.
SEMİH KAYA TEPKİ GÖSTERDİ!
İbrahim Akdağ'ın bu hareketi sonrası gerginlik yaşanırken maç sonunda Galatasaraylı savunmacı Semih Kaya'dan sert tepki geldi.
İbrahim Akdağ'ın hareketine sinirlenen ve Akdağ'ın üzerine yürüyen Semih Kaya, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır