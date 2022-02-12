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Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası Domenec Torrent maç sonu konuştu! "Şu anki sıkıntımız..."

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Karşılaşma sonrası Cimbom'un teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Maçı kazanmayı hak ettiklerini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Şu anki sıkıntımız gol atmak. Durumu değiştirmeyi en çok isteyen, oyuncularımız. Kesinlikle efor sarf ediyorlar. Bu maç, kupadan elendikleri maçı hatırlattı. O maçta da çok pozisyon vardı ama günün sonunda kazanamamışlardı. Bu maç çok benzer oldu." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 22:04
Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası Domenec Torrent maç sonu konuştu! "Şu anki sıkıntımız..."

Galatasaray sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Gol atmakta sorun yaşadıklarını belirten İspanyol çalıştırıcı, kazanmayı hak eden bir oyun sergilediklerini ifade etti.

İşte o sözler...

Domenec Torrent: İkinci yarıda 30 dakika kadar onlara hediye ettik. Rakip, bir şans buldu; biz ise 7 tane bulduk. Takımlar iyi sonuç alamadığı zaman çok net olduğu halde golleri kaçırabiliyorlar.

Fırsat yaratmadığınız zaman topa sahip olmanın bir anlamı yok. Biz pozisyona girdik ama sonuçlandıramıyoruz.

Şu anki sıkıntımız gol atmak. Durumu değiştirmeyi en çok isteyen, oyuncularımız. Kesinlikle efor sarf ediyorlar. Bu maç, kupadan elendikleri maçı hatırlattı. O maçta da çok pozisyon vardı ama günün sonunda kazanamamışlardı. Bu maç çok benzer oldu. Maçı kazanmayı hak ettik.

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