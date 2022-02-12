Galatasaray Kayserispor maçı CANLI İZLE 💥 | Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan Galatasaray - Kayserispor maçı ile devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Cicaldau, Emre, Halil, Kerem, Mostafa

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Attamah, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Gavranovic, Bertolacci

52. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 51 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

SON 13 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 13 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Aslan son olarak deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de uzun zamandır istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son galibiyetini 19. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor mücadelelerinden 1 puanla ayrıldı.

4 KARŞILAŞMADA 1 PUAN

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 puan aldı. İspanyol teknik direktör ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında da puanla tanışamadı. Torrent idaresindeki Galatasaray, son olarak Alanyaspor maçında 1 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da, Kayserispor maçı öncesinde Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan'ın sakatlıkları devam ettiğinden dolayı kadroda olamayacaklar. Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mustafa Muhammed hafta içinde takımla beraber çalışmalara başladı. Mustafa, şans verilmesi halin de forma giyebilecek.

Galatasaray'da ayrıca Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 26. haftada İzmir'de oynanacak olan Göztepe maçında görev alamayacak.