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Galatasaray Kayserispor maçı CANLI | GS Kayseri maçı izle | Galatasaray maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Kötü gidişatına dur demek isteyen sarı kırmızılılar, bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kayserispor ise deplasmandan puan veya puanlar alma peşinde. Galatasaray - Kayserispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 20:23
Galatasaray Kayserispor maçı CANLI | GS Kayseri maçı izle | Galatasaray maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar, Domenec Torrent yönetimindeki ilk galibiyetini alma peşinde. Kayserispor ise, Galatasaray deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyor. Galatasaray - Kayserispor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER
GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Gomis

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Ramazan, Bertolacci, Mustafa

KAYSERİ'DE MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU
Kayserispor'da Emrah Başsan, ısınma sırasında sakatlandı. Emrah Başsan'ın yerine Ramazan Civelek ilk 11'de başladı.

TORRENT YÖNETİMİNDE GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 51 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verebildi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 25 lig maçının 20'sini kazandı, 3 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 72 gol atıp, kalesinde 18 gol gördü.

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