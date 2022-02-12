Galatasaray Kayserispor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın golleri, 70. dakikada Kayserisporlu Cardoso'dan gelirken Galatasaray, 85'e Mohamed ile eşitliği sağladı.

Bu sonuçla Galatasaray, 29 puanla 13. sırada yer aldı. Kayserispor ise 35 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray, bir sonraki maçını deplasmanda Göztepe ile oynayacak. Kayserispor ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.



SON 14 MAÇTA 1 GALİBİYET

Öte yandan Galatasaray, oynadığı son 14 lig maçından yalnızca 1 kez galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılılar, son galibiyetini 19. haftada Antalyaspor'a karşı almıştı. (2-0)

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

8. dakikada sağ kanatta topu alan Babel'in ceza sahası içi arka direğe ortasında topla buluşan Gomis'in direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli'nin savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Bilal oyun alanı içine çeldi.

37. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Gomis'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

48'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aanholt'un içeriye çevirdiği topa Gomis'in kafa vuruşu üstten auta gitti.



60'ıncı dakikada Boey'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Babel'in vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda ise top kalecide kaldı.



64'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.



69'uncu dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanatta Thiam'ın ortasında ceza sahası içinde Cardoso'nun şutunda yere seken top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.



74'üncü dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan'ın sert vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.



75'inci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aanholt'un sol kanattan ortasında arka direkte Berkan'ın indirdiği topa altıpas önünde Nelsson kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



84'üncü dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sol taraftan kullanılan korner vuruşunda ceza sahası içinde Mohamed'in kafa vuruşunda yere de seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.