Haberler Galatasaray Florya’da kampa devam

Florya’da kampa devam

Trabzon maçıyla 2 seneye yakın bir süre sonra kampa giren Aslan'da yeniden kamp kararı çıktı. Hafta başında oyunculara Kayserispor maçında kamp yapılmayacağı bilgisi verilirken, sürpriz bir karar ile Torrent'in fikir değiştirdiği ve son idmandan sonra takımı Florya'da kampa alma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Florya’da kampa devam
Trabzon maçıyla 2 seneye yakın bir süre sonra kampa giren Aslan'da yeniden kamp kararı çıktı. Hafta başında oyunculara Kayserispor maçında kamp yapılmayacağı bilgisi verilirken, sürpriz bir karar ile Torrent'in fikir değiştirdiği ve son idmandan sonra takımı Florya'da kampa alma kararı aldığı öğrenildi.
DİĞER
Fatoş Yelliler'den bikinili poz! Şarkıcı Berdan Mardini'yi aldattığını itiraf eden eski eşi Fatoş Yelliler'in değişimi olay oldu!
Mersin son dakika haberi: Acı haber Mezitli'den geldi! Dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu boğularak yaşamını yitirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor