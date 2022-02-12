Florya’da kampa devam

Trabzon maçıyla 2 seneye yakın bir süre sonra kampa giren Aslan'da yeniden kamp kararı çıktı. Hafta başında oyunculara Kayserispor maçında kamp yapılmayacağı bilgisi verilirken, sürpriz bir karar ile Torrent'in fikir değiştirdiği ve son idmandan sonra takımı Florya'da kampa alma kararı aldığı öğrenildi.
Trabzon maçıyla 2 seneye yakın bir süre sonra kampa giren Aslan'da yeniden kamp kararı çıktı. Hafta başında oyunculara Kayserispor maçında kamp yapılmayacağı bilgisi verilirken, sürpriz bir karar ile Torrent'in fikir değiştirdiği ve son idmandan sonra takımı Florya'da kampa alma kararı aldığı öğrenildi.