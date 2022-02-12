Haberler Galatasaray Burak Elmas'tan flaş karar! Domenec Torrent...

Burak Elmas'tan flaş karar! Domenec Torrent...

Galatasaray'da çıktığı 4 maçta yalnızca 1 puan alabilen Domenec Torrent'in geleceği tartışılmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas, bu doğrultuda kararını verdi. Elmas, İspanyol teknik adamla devam kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Burak Elmas'tan flaş karar! Domenec Torrent...

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 lig maçına çıkan Domenec Torrent, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor yenilgileriyle başladığı Galatasaray kariyerinde ilk puanını Alanya deplasmanında aldı.

Burak Elmas'tan flaş karar! Domenec Torrent...

Camiada kredisi tükenen 59 yaşındaki çalıştırıcı için Kayserispor maçı büyük önem taşıyor.

Burak Elmas'tan flaş karar! Domenec Torrent...

Olası galibiyet hem İspanyol hocayı hem de takımı rahatlatacak. Aksi bir sonuçta ise kriz, kaosa dönecek.

Burak Elmas'tan flaş karar! Domenec Torrent...

Sosyal medyada Bülent Korkmaz ve Okan Buruk isimleri yüksek sesle dile getiriliyor.

Burak Elmas'tan flaş karar! Domenec Torrent...

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim görevdeyken B planı olarak Domenec Torrent'i gören ve aralık ayında temas kuran başkan Burak Elmas'ın ajandasında şu an için teknik adam değişikliği yazmıyor.

Burak Elmas'tan flaş karar! Domenec Torrent...

Ancak olası kötü sonuçta taraftarın ve camianın baskısı karşısında Elmas'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.

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