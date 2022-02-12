Bafetimbi Gomis: Gol atacağım!

Sarı-kırmızılılarda unutamadığı anlar sorulan Gomis, "Evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı unutmadığım maçlar arasında. Karabük ve Bursa'ya karşı hat-trick yapmıştım. Her zaman söylediğim gibi; Galatasaray için oynuyorsanız sahada 11 kişiden fazlasınızdır. Gerçekten 12 kişi sahaya çıkıyoruz taraftarımız sayesinde. Çünkü bizim taraftarlarımızın şöhreti dünya çapında. Galatasaray taraftarlarını dünyada herkes tanır" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılılarda unutamadığı anlar sorulan Gomis, "Evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı unutmadığım maçlar arasında. Karabük ve Bursa'ya karşı hat-trick yapmıştım. Her zaman söylediğim gibi; Galatasaray için oynuyorsanız sahada 11 kişiden fazlasınızdır. Gerçekten 12 kişi sahaya çıkıyoruz taraftarımız sayesinde. Çünkü bizim taraftarlarımızın şöhreti dünya çapında. Galatasaray taraftarlarını dünyada herkes tanır" ifadelerini kullandı.
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