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Bafetimbi Gomis: Gol atacağım!

Taraftarlara seslenen Gomis, “Kayseri maçında oynarsam gol atacağıma inanıyorum” diyerek Torrent’e mesaj verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Bafetimbi Gomis: Gol atacağım!
Galatasaray taraftarlarının sevgilisi Bafetimbi Gomis, kulüp üyelerinin olduğu mobil platformda önemli açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, İstanbul'u çok özlediğini ifade ederken, "Sizi gerçekten çok özledim. Benim için yaşın önemi yok. Kendimi iyi hissediyorum ve bildiğiniz gibi ben bir aslanım. Galatasaray'da beni mutlu eden üç şey; kazanmak, taraftarla bütünleşmek ve goller atmak. Gol atma şeklim fark etmiyor benim için. Yeter ki çizgiyi geçsin. Attığım en güzel golü değil, ben her zaman geleceği konuşmayı severim. Umarım Kayseri'ye gol atarım ve en güzeli o olur" diye konuştu.

Sarı-kırmızılılarda unutamadığı anlar sorulan Gomis, "Evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı unutmadığım maçlar arasında. Karabük ve Bursa'ya karşı hat-trick yapmıştım. Her zaman söylediğim gibi; Galatasaray için oynuyorsanız sahada 11 kişiden fazlasınızdır. Gerçekten 12 kişi sahaya çıkıyoruz taraftarımız sayesinde. Çünkü bizim taraftarlarımızın şöhreti dünya çapında. Galatasaray taraftarlarını dünyada herkes tanır" ifadelerini kullandı.
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