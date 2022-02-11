SPOR HABERİ - İspanyollar duyurdu! Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı?

İspanyol eldiven, Barcelona B'de bu sezon 9 maça çıkarken 4 kez kalesini kapatmış ve 8 gol yemişti. Teknik Direktör Domenec Torrent'in yakından tanıdığı ve özel olarak talep ettiği Pena için kiralama bedeli ödenmemiş, yalnızca sezon sonuna dek maaşının verileceği garanti edilmişti.

'GELECEK NE GETİRİR BİLEMİYORUM'

Pena, GS TV'ye konuştu. Genç eldiven, "Galatasaray'ın ismini duyunca heyecanlandım. Çok büyük bir kulüp. İlk maçta iyi oynadığımı düşünüyorum. Muslera çok önemli biri ve bana yardımcı oluyor. Haziranda dönmem gerekiyor ancak gelecek ne getirir bilemem" dedi.