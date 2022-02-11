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SPOR HABERİ - İspanyollar duyurdu! Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı?

Spor haberi... Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi emanet edecek file bekçisi arayan Sarı-Kırmızılılar, bu problemi 22 yaşındaki eldiven Inaki Pena'yı kadrosuna katarak çözmüştü. Sarı-Kırmızılılar'ın kiralık olarak kadroya kattığı Pena için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - İspanyollar duyurdu! Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı?

Devre arasında Barcelona B takımından sezon sonuna dek kiralanan kaleci Inaki Pena, Alanyaspor'a karşı çıktığı ilk sınavında başarılı bir performans sergilemişti. 22 yaşındaki file bekçisi hakkında İspanyol basını yeni bir haber ortaya koydu.

SPOR HABERİ - İspanyollar duyurdu! Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı?

Barcelona'nın as kalecisi Ter Stegen'e yedek bir isim arayışına girdiği duyuruldu. Katalan ekibinin kaleci bulması halinde Pena'yı Galatasaray'a 1 yıl daha kiralayabileceği veya bonservisiyle satabileceği iddia edildi.

SPOR HABERİ - İspanyollar duyurdu! Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı?

Piyasa değeri 2-3 milyon civarı olarak gösterilen Pena için sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor. Ayaklarına olan hakimiyetiyle ön plana çıkan Pena, Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla da alkış toplamıştı.

SPOR HABERİ - İspanyollar duyurdu! Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı?

İspanyol eldiven, Barcelona B'de bu sezon 9 maça çıkarken 4 kez kalesini kapatmış ve 8 gol yemişti. Teknik Direktör Domenec Torrent'in yakından tanıdığı ve özel olarak talep ettiği Pena için kiralama bedeli ödenmemiş, yalnızca sezon sonuna dek maaşının verileceği garanti edilmişti.

SPOR HABERİ - İspanyollar duyurdu! Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı?

'GELECEK NE GETİRİR BİLEMİYORUM'
Pena, GS TV'ye konuştu. Genç eldiven, "Galatasaray'ın ismini duyunca heyecanlandım. Çok büyük bir kulüp. İlk maçta iyi oynadığımı düşünüyorum. Muslera çok önemli biri ve bana yardımcı oluyor. Haziranda dönmem gerekiyor ancak gelecek ne getirir bilemem" dedi.

SPOR HABERİ - İspanyollar duyurdu! Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı?

3 KALECİ KADRODA OLACAK
Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonda kaleci rotasyonunda Muslera, Giresun'a kiralanan Okan Kocuk ve Menemen'e kiralanan Batuhan Şen yer alacak. Kontratı bitecek Fatih Öztürk ile beklentileri karşılayamayan İsmail Çipe'yle yollar ayrılacak. Pena'nın durumu ise belirsiz. İspanyol eldiven kalırsa, Muslera'nın ayrılabileceği konuşuluyor.

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