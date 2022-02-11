SPOR HABERİ - İspanyollar duyurdu! Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı?

Devre arasında Barcelona B takımından sezon sonuna dek kiralanan kaleci Inaki Pena, Alanyaspor'a karşı çıktığı ilk sınavında başarılı bir performans sergilemişti. 22 yaşındaki file bekçisi hakkında İspanyol basını yeni bir haber ortaya koydu.
Barcelona'nın as kalecisi Ter Stegen'e yedek bir isim arayışına girdiği duyuruldu. Katalan ekibinin kaleci bulması halinde Pena'yı Galatasaray'a 1 yıl daha kiralayabileceği veya bonservisiyle satabileceği iddia edildi.
Piyasa değeri 2-3 milyon civarı olarak gösterilen Pena için sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor. Ayaklarına olan hakimiyetiyle ön plana çıkan Pena, Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla da alkış toplamıştı.