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İtalyanlar böyle yazdı! "Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a bıraktı"

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yaşanan transfer savaşında Gedson Fernandes'i alan takım siyah beyazlılar olmuştu. İtalyan basını, Galatasaray - Beşiktaş ve Rizespor arasında geçen Gedson Fernandes üçgenini haber yaptı. Haberde, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas onu Beşiktaş'a bıraktı" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 12:58
İtalyanlar böyle yazdı! "Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a bıraktı"

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yaşanan transfer savaşında Gedson Fernandes'i alan takım siyah beyazlılar olmuştu. İtalyan basını, Galatasaray - Beşiktaş ve Rizespor arasında geçen Gedson Fernandes üçgenini haber yaptı.

İtalyanlar böyle yazdı! "Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a bıraktı"

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferini "ilginç bir hikaye" olarak okuyucularıyla paylaştı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Gedson Fernandes İstanbul derbisi haline gelen iç içe geçen bir transfer pazarının merkezindeydi. Fatih Terim tarafından istendi, Instagram hesabından Galatasaray formasıyla bir fotoğraf yayınladı. Ancak Fatih Terim kovulunca, Galatasaray Başkanı Burak Elmas onu Beşiktaş'a bıraktı. Beşiktaş onu transfer edip, Galatasaraylıların sevmediği Çaykur Rizespor'a gönderdi."

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