Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenec Torrent gelmişti.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenec Torrent gelmişti.
İspanyol teknik adam, takımın başında henüz 3 puanla tanışamazken, yolların ayrılmasını istediği isimleri şimdiden yönetime sundu.
İşte Galatasaray'da gelecek sezon takımdan ayrılması beklenen o isimler;
ARDA TURAN
Sözleşmesi sona eriyor.
BERKAN KUTLU
Teklif gelirse satılacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU
Teklif gelirse satılacak.
RYAN BABEL
Sözleşmesi sona eriyor.
ÖMER BAYRAM
Teklif gelirse satılacak.
EMRE KILINÇ
Teklif gelirse satılacak.
VAN AANHOLT
Teklif gelirse satılacak.
MORUTAN
Teklif gelirse satılacak.
NELSSON
Teklif gelirse satılacak.
ALPASLAN ÖZTÜRK
Teklif gelirse satılacak.
MARCAO
Teklif gelirse satılacak.
CICALDAU
Teklif gelirse satılacak.
SACHA BOEY
Teklif gelirse satılacak.
BARTUĞ ELMAZ
Marsilya ile sözleşme imzaladı.
BARIŞ ALPER
Teklif gelirse satılacak.
MOSTAFA MOHAMED
Teklif gelirse satılacak.
SEMİH KAYA
Sözleşmesi sona eriyor.
TAYLAN ANTALYALI
Teklif gelirse satılacak.
HALİL DERVİŞOĞLU
Kiralık sözleşmesi sona erecek.
FEGHOULI
Sözleşmesi sona eriyor.
İSMAİL ÇİPE
Teklif gelirse satılacak.
ERICK PULGAR
Kiralık sözleşmesi sona erecek.
FATİH ÖZTÜRK
Sözleşmesi sona erecek.
INAKI PENA
Kiralık sözleşmesi sona erecek.