Haberler Galatasaray Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenec Torrent gelmişti. İspanyol teknik adam, takımın başında henüz 3 puanla tanışamazken, yolların ayrılmasını istediği isimleri şimdiden yönetime sundu. İşte Galatasaray'da gelecek sezon takımdan ayrılması beklenen o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 19:32
Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenec Torrent gelmişti.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

İspanyol teknik adam, takımın başında henüz 3 puanla tanışamazken, yolların ayrılmasını istediği isimleri şimdiden yönetime sundu.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

İşte Galatasaray'da gelecek sezon takımdan ayrılması beklenen o isimler;

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

ARDA TURAN

Sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

BERKAN KUTLU

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

KEREM AKTÜRKOĞLU

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

RYAN BABEL

Sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

ÖMER BAYRAM

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

EMRE KILINÇ

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

VAN AANHOLT

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

MORUTAN

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

NELSSON

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

ALPASLAN ÖZTÜRK

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

MARCAO

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

CICALDAU

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

SACHA BOEY

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

BARTUĞ ELMAZ

Marsilya ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

BARIŞ ALPER

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

MOSTAFA MOHAMED

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

SEMİH KAYA

Sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

TAYLAN ANTALYALI

Teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

HALİL DERVİŞOĞLU

Kiralık sözleşmesi sona erecek.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

FEGHOULI

Sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray'da radikal karar! O isimlerle yollar ayrılıyor

İSMAİL ÇİPE

Teklif gelirse satılacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor