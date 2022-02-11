GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu

GELECEK ÖN PLANDA Neden 18 numarayı tercih ettiği sorusuna cevap veren Gomis, "Çünkü 18 numara benim ilk forma numaram. En başından beri. O yüzden 18'i tercih ediyorum. İdollerim çok var. Biri George Weah... Diğerleri Seedorf ve Drogba" dedi.

Genç oyuncuların vücutlarına iyi bakması gerektiğini belirten Fransız golcü, "Tutkularınıza ve işinize zaman ayırın ve de odaklanın çünkü zaman çok çabuk akıp gidiyor. Gol atma şeklim fark etmiyor benim için. Yeter ki çizgiyi geçsin. Attığım en güzel golü değil, ben her zaman geleceği konuşmayı severim. Umarım Kayseri'ye gol atarım ve en güzeli o olur" diye konuştu.