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Ben hazırım oynayabilirim

Gomis, Torrent ile özel görüşme yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
Ben hazırım oynayabilirim

AL Hilal'de son maçını 21 Ocak'ta Al-Batin karşısında oynayan Bafetimbi Gomis, geldiğinden beri çok yoğun çalışıyor. 36 yaşındaki futbolcu, Antalya kampı sırasında, "Alanya karşısında olmayacağım ancak Kayserispor karşısında hazır hale geleceğim. O maçta oynamak istiyorum" diye konuşmuştu. Fransız futbolcu, dün Teknik Direktör Domenec Torrent ile özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli golcünün İspanyol çalıştırıcıya, "Oynamak için hazır durumdayım. Görev verirseniz elimden geleni yaparım" dediği öğrenildi. Torrent'in bugün son kararı vereceği kaydedildi.

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