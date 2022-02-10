Galatasaray'da Torrent'in tazminatı dudak uçuklattı

Galatasaray'da geleceği tartışılan Domenec Torrent'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Buna göre sarı kırmızılılar İspanyol teknik adam ile yollarını ayırırsa, 59 yaşındaki hoca ve yardımcılarına 2 milyon 775 bin euro tazminat ödeyecek. Başkan Burak Elmas'ın bu nedenle Torrent ve ekibine biraz daha zaman tanıyacağı belirtiliyor...
İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ve ekibine yolların ayrılması durumunda ödenecek tazminat şaşırttı. Fatih Terim sonrası 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 59 yaşındaki hoca ve yardımcılarının 2 milyon 775 bin euro tazminat hak edişi olduğu iddia edildi. Başkan Burak Elmas'ın bu nedenle Torrent ve ekibine biraz daha zaman tanıyacağı belirtiliyor ancak taraftarın ve camianın sabrının taştığı için acil bir karar alabileceği de konuşuluyor.