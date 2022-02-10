Omar son anda kaldı

Bir yıl aradan sonra sahalara dönen Omar Elabdelloui'nin transfer döneminin son gününde kulüpten ayrılması gündeme geldi. 30 yaşındaki Fas asıllı Norveçli sağ bekin Eyüpspor'a kiralanacağı sırada teknik direktör Torrent'in kalmasını istediği bildirildi. Koronavirüsü atlatan Omar, Kayseri karşısında yedek oturacak.
Bir yıl aradan sonra sahalara dönen Omar Elabdelloui'nin transfer döneminin son gününde kulüpten ayrılması gündeme geldi. 30 yaşındaki Fas asıllı Norveçli sağ bekin Eyüpspor'a kiralanacağı sırada teknik direktör Torrent'in kalmasını istediği bildirildi. Koronavirüsü atlatan Omar, Kayseri karşısında yedek oturacak.