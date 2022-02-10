Mohamed döndü Muslera idmanda

Florya'daki antrenmanda Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed de takımla birlikte çalıştı. Tedavi süreci devam eden kaleci Fernando Muslera ise sahada düz koşulara başladı. Sakatlığı süren genç stoper Işık Kaan Arslan'ın ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı bilgisi paylaşıldı.
Florya'daki antrenmanda Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed de takımla birlikte çalıştı. Tedavi süreci devam eden kaleci Fernando Muslera ise sahada düz koşulara başladı. Sakatlığı süren genç stoper Işık Kaan Arslan'ın ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı bilgisi paylaşıldı.