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Mohamed döndü Muslera idmanda

Florya'daki antrenmanda Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed de takımla birlikte çalıştı. Tedavi süreci devam eden kaleci Fernando Muslera ise sahada düz koşulara başladı. Sakatlığı süren genç stoper Işık Kaan Arslan'ın ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Mohamed döndü Muslera idmanda
Florya'daki antrenmanda Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed de takımla birlikte çalıştı. Tedavi süreci devam eden kaleci Fernando Muslera ise sahada düz koşulara başladı. Sakatlığı süren genç stoper Işık Kaan Arslan'ın ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı bilgisi paylaşıldı.
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