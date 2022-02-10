Marcao’dan zafer pozu

Cimbom, 1 günlük aranın ardından Kayserispor maçı hazırlıklarına yeniden başladı. Brezilyalı stoper Marcao, idman sonrası fotoğraf paylaştı. Marcao, gruplar halinde yapılan çift kale maçta takım arkadaşlarını mağlup eden; Pulgar, Van Aanholt, Babel ve Morutan'ın yer aldığı pozu takipçilerine gösterdi. Fotoğrafa beğeniler yağdı.
Cimbom, 1 günlük aranın ardından Kayserispor maçı hazırlıklarına yeniden başladı. Brezilyalı stoper Marcao, idman sonrası fotoğraf paylaştı. Marcao, gruplar halinde yapılan çift kale maçta takım arkadaşlarını mağlup eden; Pulgar, Van Aanholt, Babel ve Morutan'ın yer aldığı pozu takipçilerine gösterdi. Fotoğrafa beğeniler yağdı.