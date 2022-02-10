Torrent'in kader maçı olacak!

Galatasaray, tarihinin en kötü günlerini geçirirken taraftarların huzursuzluğu, yönetimi çevrelemiş durumda. Üst üste alınan başarısız sonuçlar, hakemlerin yaptıkları hatalara karşı ses çıkarılmaması ve gerçekleşmeyen Gedson transferi, Başkan Burak Elmas ve yönetimini köşeye kıstırdı.

Domenec Torrent'in geldiğinden bu yana olumlu anlamda hiçbir şeyin değişmemesi ve takımın mental olarak çöküşüne engel olamaması da tuz biber oldu. 59 yaşındaki antrenörün cumartesi günü Kayserispor'a karşı yaşaması muhtemel puan kaybı sonrası yolların ayrılacağı iddia ediliyor. 1 günlük iznin ardından yeniden topbaşı yapan sarı-kırmızılılar Florya'da toplandı. İdman öncesi İspanyol hocanın futbolcularla görüştüğü öğrenildi.

Torrent'in "Trabzon maçındaki gibi oynarsak herkesi yenebiliriz. Sadece sahaya odaklanmanızı istiyorum. Geride bıraktığımız karşılaşmaları unutmak zorundayız" dediği kaydedildi. Torrent'in ayrılması durumunda ise Bülent Korkmaz ve Okan Buruk isimlerinin ön planda olduğu biliniyor. Camiayı yakından tanıyan isimlerden birinin takımın başına geçmesinin yönetimi rahatlatacağı konuşuluyor.