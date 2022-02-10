Jason Denayer uzatmadı

2015-16 ve 2017-18 sezonlarında Galatasaray'da kiralık oynayan Jason Denayer, Lyon ile sözleşmesini yenilemedi. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacı hakkında konuşan Başkan Jean-Michel Aulas, "Denayer uzatmazsa, başka alternatifler gündemimizde" dedi. Denayer'in adı Galatasaray'la anılmıştı.
2015-16 ve 2017-18 sezonlarında Galatasaray'da kiralık oynayan Jason Denayer, Lyon ile sözleşmesini yenilemedi. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacı hakkında konuşan Başkan Jean-Michel Aulas, "Denayer uzatmazsa, başka alternatifler gündemimizde" dedi. Denayer'in adı Galatasaray'la anılmıştı.