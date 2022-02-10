Galatasaray'a Hollanda’dan Ahmed Touba iddiası

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nelsson ve Marcao'nun transfer olma ihtimaline karşı stoper arayışlarına geçmişti. Bu doğrultuda Hollanda basınında flaş bir haber yer aldı. Buna göre Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Ahmed Touba'yı listesine aldı. İşte detaylar...
Hollanda basını, Galatasaray için transfer iddiasında bulundu. Çıkan haberde; "RKC Waalwijk'in Cezayirli defans oyuncusu Ahmed Touba kulübünden yakında ayrılabilir. Galatasaray, Ahmed Touba'yı transfer etmeyi planladığı oyuncular listesine koydu" ifadeleri kullanıldı. 23 yaşındaki 1.90 boyundaki stoperin sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Touba bu sezon 16 maça çıkarken 1 asistle oynadı.