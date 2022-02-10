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Bafetimbi Gomis dejavu yaşıyor!

Uzun bir aradan sonra yeniden Galatasaray forması giyecek olan Bafetimbi Gomis, dejavu yaşıyor. Alanyaspor karşısında hazır olmadığı için forma giymeyen yıldız futbolcu, tıpkı ilk döneminde olduğu gibi yine Kayserispor karşısında ilk kez sahaya çıkacak...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Bafetimbi Gomis dejavu yaşıyor!
Galatasaray'a 2017- 2018 sezonu başında ilk imzasını atan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayla ilk Süper Lig maçını Kayserispor'a karşı oynamıştı. Cimbom'un iç sahada 4-1 kazandığı karşılaşmada 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Fransız santrfor, taraftarların gönlüne girmeyi başarmıştı. Yaptığı 'Aslan' sevinciyle milyonları coşturan Gomis, 3.5 yıl sonra döndüğü kulübünde yine ilk maçına aksilik olmazsa Kayserispor karşısında çıkacak.

TAKIMIN ABİSİ OLDU

Alanya'da arkadaşlarını tribünden destekleyen Gomis, Antalya'daki kamp sırasında "Dönüşte takımı yemeğe götüreceğim. Genç bir kadroyuz ve takımın tecrübeli bir isme ihtiyacı vardı. Ben bu görevi üstleneceğim" demişti. Oyunculara hem sahada hem saha dışında destek verecek Gomis'in Kayserispor karşısında ilk 11'de olmasa da sonradan oyuna dahil olması bekleniyor. Fransız yıldız güçlendirme çalışmaları yapıyor.
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