Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarının denendiği taktik çalışmayla tamamlandı.

Tedavi süreci devam eden kaleci Fernando Muslera, sahada koşularını sürdürdü. Genç savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.