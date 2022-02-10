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Galatasaray'da Bülent Korkmaz sesleri!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kötü gidişatın ardından takımın başına gelen teknik direktör Domenec Torrent soruna çare olamadı. Başarısız sonuçlar alan İspanyol çalıştırının sarı-kırmızılılardaki geleceği sorgulanmaya başladı. Cimbom'un, Süper Lig'de oynanacak Kayserispor maçında da 3 puan alınamaması halinde deneyimli hocayla yollarını ayıracağı belirtilirken, gündeme Bülent Korkmaz'ın geldiği ve ön görüşme yapıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Bülent Korkmaz sesleri!

Tarihi bir kaosun içindeki Galatasaray'da tüm gözler Kayserispor maçına çevrilmiş durumda... Sarı-Kırmızılılar'ın bu maçı da kaybetmesi halinde teknik direktör Domenec Torrent'le yolların ayrılacağı iddiaları giderek yüksek sesle konuşulmaya başlandı. İddialara göre yönetim, olası bir operasyon durumunda takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da Bülent Korkmaz sesleri!

KORKMAZ BAŞARABİLİR!

Takvim'in haberine göre; Camianın en çok sevdiği isimlerden biri olan Bülent Korkmaz'ın yaşanan kötü gidişe dur diyebileceğini düşünen Sarı-Kırmızılılar'ın 'resmi olmayan' yollardan tecrübeli hocayla bir görüşme gerçekleştirdi öne sürülüyor. Son olarak Alanyaspor'da görev yapan Bülent Korkmaz'ın yapılan bu görüşmede, "Ben Galatasaray'ın evladıyım. Her zaman da göreve hazırım. Her ne şartta olursa olsun koşarak yuvama dönerim" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

Galatasaray'da Bülent Korkmaz sesleri!

2008'DE DE GELMİŞTİ

2008-2009 sezonunda Skibbe'nin yerine Galatasaray'da teknik direktörlük görevine gelen Korkmaz 16 maçta görev yapmış ve 1,75 puan ortalaması tutturmuştu. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim görevdeyken Torrent'le görüşüldüğüne dair iddialara, "Her zaman b ve c planı olarak farklı hocalarla bir araya gelebilirim" yanıtını vermişti.

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