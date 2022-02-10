GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'i korkutan detay! Kayserispor maçı öncesi...

Sarı-kırmızılı teknik kadronun, Kayserispor'un takım savunmasına dikkat çektiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe karşısında eksik oynamalarına rağmen dirençli bir futbol ortaya koyan rakibin kendilerine sorun çıkarabileceğine değinen yardımcılar, sarı-kırmızılıların avantaj ve dezavantajlarını sıraladı.

Uğur Demirok'un gördüğü kırmızı kartın kendilerini de etkileyeceği bilgisine dikkat çeken Torrent'in yardımcıları, Uğur'un yokluğundaki üç yerli tercihin nasıl olacağının da kendi içinde tartıştı.