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GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'i korkutan detay! Kayserispor maçı öncesi...

Süper Lig'de düşme hattıyla arasında sadece 3 puan fark bulunan Galatasaray, 25. haftada Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Kayserispor'un Fenerbahçe karşısında 10 kişiyle aldığı kupa galibiyeti, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent'i oldukça tedigin etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:16
GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'i korkutan detay! Kayserispor maçı...

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent henüz galibiyetle tanışamadı. İspanyol çalıştırıcının Kayserispor maçıyla birlikte yardımcılarından raporlar istediği öğrenildi. Domenec Torrent'in gelen raporlar sonrasında tedirgin olduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'i korkutan detay! Kayserispor maçı...

Kayserispor'un Fenerbahçe karşısındaki dirençli futbolu, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in korkusu oldu. Lige yeni yeni adapte olmaya çalışan İspanyol çalıştırıcı, hafta sonu oynayacakları rakibin durumunu analiz etmek üzere iki yardımcısını Fenerbahçe Ülker Stadı'na göndermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'i korkutan detay! Kayserispor maçı...

Kupa maçını tribünden izleyen iki antrenör Jordi Gris Vila ve Jordi Guerrero Costa, hafta sonu karşılaşacakları rakipleriyle ilgili detaylı bir rapor hazırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'i korkutan detay! Kayserispor maçı...

Sarı-kırmızılı teknik kadronun, Kayserispor'un takım savunmasına dikkat çektiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe karşısında eksik oynamalarına rağmen dirençli bir futbol ortaya koyan rakibin kendilerine sorun çıkarabileceğine değinen yardımcılar, sarı-kırmızılıların avantaj ve dezavantajlarını sıraladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'i korkutan detay! Kayserispor maçı...

Uğur Demirok'un gördüğü kırmızı kartın kendilerini de etkileyeceği bilgisine dikkat çeken Torrent'in yardımcıları, Uğur'un yokluğundaki üç yerli tercihin nasıl olacağının da kendi içinde tartıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'i korkutan detay! Kayserispor maçı...

Bu oyuncunun bulunmamasının takım içi dengelerinde fazla sorun yaratmayacağına vurgu yapan Torrent'in iki yardımcısı Vila ve Costa, bir sonraki hafta Göztepe ile oynanayacağı için Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasını da izleyecek.

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