GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'i korkutan detay! Kayserispor maçı öncesi...

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent henüz galibiyetle tanışamadı. İspanyol çalıştırıcının Kayserispor maçıyla birlikte yardımcılarından raporlar istediği öğrenildi. Domenec Torrent'in gelen raporlar sonrasında tedirgin olduğu kaydedildi.
Kayserispor'un Fenerbahçe karşısındaki dirençli futbolu, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in korkusu oldu. Lige yeni yeni adapte olmaya çalışan İspanyol çalıştırıcı, hafta sonu oynayacakları rakibin durumunu analiz etmek üzere iki yardımcısını Fenerbahçe Ülker Stadı'na göndermişti.
Kupa maçını tribünden izleyen iki antrenör Jordi Gris Vila ve Jordi Guerrero Costa, hafta sonu karşılaşacakları rakipleriyle ilgili detaylı bir rapor hazırladı.