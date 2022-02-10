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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da büyük sorun! Son 2 sezonda...

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da ekonomik sıkıntılar da baş göstermeye başladı. Son 2 sezondur kadrosuna birçok takviye yapan sarı-kırmızılılar oyuncu satışı gerçekleştiremiyor. Cimbom'da son 2 sezondur satış sıkıntısı dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 07:12
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da büyük sorun! Son 2 sezonda...

Son dönemde saha içinde arzu ettiği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, ticari hamlelerde de bir türlü hedeflerini gerçekleştiremiyor. Özellikle bu sezon başında çok ciddi bir bonservis harcaması yapan Sarı-Kırmızılılar, son iki sezonda oyuncu satma konusunda yaşadığı sıkıntı ile dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da büyük sorun! Son 2 sezonda...

İKİ SEZONDA 35 MİLYON EURO HARCANDI

Bu sezon Mostafa Mohamed'in de tapusunun alınmasıyla harcadığı bonservis gideri 30 milyon Euro'ya yaklaşan Sarı-Kırmızılılar'ın son iki sezondaki bonservis gideri ise 35 milyon Euro'ya ulaşıyor. Ancak Galatasaray'ın son iki sezonda transfere harcadığı paraya karşılık bu süreçte oyuncu satışından sadece 2 milyon Euro kazanabilmesi kulüp adına büyük bir sıkıntı yaratıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da büyük sorun! Son 2 sezonda...

Son olarak geçen sezon Erencan Yardımcı'yı Eyüpspor'a 500 bin Euro'ya satan ve Al Nassr'ın Maicon'un 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasıyla toplamda 2 milyon Euro'luk bonservis geliri elde eden Galatasaray, bu iki transfer sonrası oyuncu satışı gerçekleştiremedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da büyük sorun! Son 2 sezonda...

Takvim'in haberine göre; bu sezon toplamda 30 milyon Euro'luk bir bonservis harcaması yapan Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncu satışındaki son dönemdeki başarısızlığı da alınan futbolculardan zarar edilme ihtimali konusunda taraftarları endişelendiriyor. Sarı-Kırmızılılar'da Victor Nelsson 7 milyon Euro ile son iki yılda transfer edilen en pahalı oyuncu olarak dikkat çekiyor. Nelsson'u 6.5 milyon Euro ile Alexandru Cicaldau takip ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da büyük sorun! Son 2 sezonda...

OZAN KABAK DETAYI

Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in 2018-2021 yılları arasında transfer ettirdiği oyunculardan hiçbir futbolcunun kulübe şu ana kadar bonservis kazandıramaması da dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da büyük sorun! Son 2 sezonda...

Galatasaray son dönemdeki en yüksek rakamlı satışını ise 2018-2019 sezonun devre arasında altyapısından yetişen Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya göndererek yapmıştı.

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