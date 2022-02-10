GALATASARAY HABERİ: Aslan'da operasyon başladı! Transferler sonrası Torrent'ten flaş karar... (GS spor haberi)

BABEL VE ÖMER KULÜBEYE DÖNÜYOR

İspanyol teknik adamın, Kayserispor maçı için bir sürprize hazırlandığı ve forvet arkasında bu kez Halil Dervişoğlu'nu görevlendireceği ifade edildi. Son maçta Babel ile gol arayan Cimbom'da hem Gomis hem de Muhammed'e kavuşan Torrent tercih hakkını ise antrenman performansına göre maç günü kullanacak ve bu ikiliden biri santrfor olarak forma giyecek. Son maçta sağ bekte karşılaşmaya başlayan Ömer Bayram da kulübeye geri dönecek ve bu bölgede cumartesi günü Sacha Boey sahada olacak.