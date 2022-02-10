Bartuğ tek başına

Antalya kampı sırasında Marsilya ile resmi sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Başkan Burak Elmas'ın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. 18 yaşındaki futbolcunun Florya'da antrenmanlarını tek başına yaptığı öğrenildi. Bartuğ Elmaz, sezon sonunda Fransa'ya uçacak.
Antalya kampı sırasında Marsilya ile resmi sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Başkan Burak Elmas'ın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. 18 yaşındaki futbolcunun Florya'da antrenmanlarını tek başına yaptığı öğrenildi. Bartuğ Elmaz, sezon sonunda Fransa'ya uçacak.