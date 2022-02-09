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Orta alan değişiyor

Alanyaspor deplasmanında tel tel dökülen Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsü değişiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Orta alan değişiyor

Teknik Direktör Domenec Torrent'in Erick Pulgar'ı 11'e yazacağı öğrenildi. Pulgar'ın partneri Berkan olacak. Orta ikilinin önünde ise Feghouli'nin formayı giyeceği ve Cicaldau'nun da Taylan ile birlikte kulübeye geçeceği öğrenildi. Torrent'in, Morutan'ı da sağ kanatta Emre Kılınç'ın yerine görevlendireceği gelen haberler arasında yer alıyor. İspanyol hoca, Alanya maçı sonrası, "Pozisyon oyunu oynuyorsanız yerinizde kalmalısınız. Emre'nin sürekli solda Kerem'in yanına geldiğini gördüm" diyerek oyuncusuna sitem etmişti. Babel'in de kulübeye geçeceği öğrenildi.

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