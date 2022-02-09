Mostafa geldi ilk 11’e giriyor

Galatasaray'da son maçını 25 Aralık'taki Antalyaspor karşısında yapan Mostafa Mohamed, ardından Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda boy gösterdi. 24 yaşındaki golcünün takımı finale kadar çıksa da ikincilikle yetindi. Dün İstanbul'a gelen Mostafa Mohamed bugün takıma katılacak. Mostafa'nın, cumartesi günü 19.00'da oynanacak Kayserispor maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Mostafa; Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzon ve Alanya maçlarını kaçırmıştı. Galatasaray bu sürede 5 gol atabildi.