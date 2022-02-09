Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ahmed Touba

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erse de kulüplerimiz gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda takıma genç bir stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Ahmed Touba isminde yoğunlaştı.