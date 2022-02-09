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Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ahmed Touba

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nelsson ve Marcao'nun transfer olma ihtimaline karşı stoper arayışlarına geçmişti. Bu doğrultuda Cezayir basınında flaş bir haber yer aldı. Buna göre Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Ahmed Touba'yı listesine aldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 22:38
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ahmed Touba

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erse de kulüplerimiz gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda takıma genç bir stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Ahmed Touba isminde yoğunlaştı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ahmed Touba

Cezayir basınında çıkan haberde, "RKC Waalwijk'in Cezayirli defans oyuncusu Ahmed Touba kulübünden yakında ayrılabilir. Galatasaray, Ahmed Touba'yı transfer etmeyi planladığı oyuncular listesine koydu" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ahmed Touba

23 yaşındaki 1.90 boyundaki stoperin sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Touba bu sezon 16 maça çıkarken 1 asistle oynadı.

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