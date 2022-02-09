Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ahmed Touba

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erse de kulüplerimiz gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda takıma genç bir stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Ahmed Touba isminde yoğunlaştı.
Cezayir basınında çıkan haberde, "RKC Waalwijk'in Cezayirli defans oyuncusu Ahmed Touba kulübünden yakında ayrılabilir. Galatasaray, Ahmed Touba'yı transfer etmeyi planladığı oyuncular listesine koydu" ifadeleri yer aldı.
23 yaşındaki 1.90 boyundaki stoperin sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Touba bu sezon 16 maça çıkarken 1 asistle oynadı.