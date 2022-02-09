GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

MUKAVELEDE OPSİYON MADDESİ YOK Ne var ki Torrent'in biletini kesmek hiç de kolay değil zira İspanyol teknik adamın ayrılık durumunda alacağı bedel dudak uçuklatacak cinsten...

Hürriyet'in haberine göre; 15 Ocak 2022'de, yani 25 gün önce 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının mukavelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Bu da şu anlama geliyor; Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, Torrent'in 1.5 yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda.