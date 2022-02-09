GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

Galatasaray'da, Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen Domenec Torrent, ilk 4 maç itibarıyla geçer not alamadı.
Sarı kırmızılı takım, İspanyol teknik direktörün yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 puan alırken, 5 gol attı, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. Ligde 24. haftayı 28 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'ın küme düşme hattı ile arasındaki puan farkı sadece 3.
Önümüzdeki cumartesi günü kendi sahasında Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak sarı kırmızılıların bu maçta da galip gelememesi halinde Domenec Torrent ile yolların ayrılabileceği camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı.