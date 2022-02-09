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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmzılı takımın başında çıktığı ilk 4 maçta sadece 1 puan alırken, geleceği de şimdiden tartışılmaya başlandı. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının Kayserispor ve Göztepe maçlarının skorlarına göre görevden alınabileceği belirtilirken, bu durumun Galatasaray'a pahalıya patlayacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 10:05
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

Galatasaray'da, Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen Domenec Torrent, ilk 4 maç itibarıyla geçer not alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

Sarı kırmızılı takım, İspanyol teknik direktörün yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 puan alırken, 5 gol attı, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. Ligde 24. haftayı 28 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'ın küme düşme hattı ile arasındaki puan farkı sadece 3.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

Önümüzdeki cumartesi günü kendi sahasında Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak sarı kırmızılıların bu maçta da galip gelememesi halinde Domenec Torrent ile yolların ayrılabileceği camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

MUKAVELEDE OPSİYON MADDESİ YOK

Ne var ki Torrent'in biletini kesmek hiç de kolay değil zira İspanyol teknik adamın ayrılık durumunda alacağı bedel dudak uçuklatacak cinsten...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

Hürriyet'in haberine göre; 15 Ocak 2022'de, yani 25 gün önce 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının mukavelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Bu da şu anlama geliyor; Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, Torrent'in 1.5 yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

Yapılan anlaşmaya göre Domenec Torrent'e, bu sezonun son 5 ayı için 1 milyon 225 bin, gelecek sezonun tamamı için de 1.5 milyon Euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin Euro verilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

KAYSERİ VE GÖZTEPE MAÇI KRİTİK

Dolayısıyla Galatasaray, sözleşmesini tek taraflı feshettiği takdirde Torrent'e 2 milyon 775 bin Euro ödeyecek. Böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemeyen başkan Burak Elmas ile kurmayları, İspanyol teknik adam ve ekibini ellerinden geldiğince destekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı! Tazminat...

Süper Lig'de son 6 maçın 4'ünü kazanan Kayserispor'la zorlu bir mücadele verecek olan Galatasaray'ı gelecek hafta daha kritik bir karşılaşma bekliyor. Sarı kırmızılılar, 27 puanlı Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

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