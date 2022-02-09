GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de dev zarar! Dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray'da Mbaye Diagne pişmanlığı yaşanıyor... 2019 yılının ocak ayında 13 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli golcü, istenilen performansı bir türlü sergileyemezken, G.Saray kariyeri mutsuz şekilde sona erdi.
Yabancı kontenjanında doluluk yaşayan sarı kırmızılılar pazartesi günü 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.
GOMIS'İN YERİNE ALINMIŞTI
Gomis'in yerini doldurmak için 2018-19 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan bonuslarla birlikte 13 milyon euroya transfer edilen golcü oyuncudan sarı kırmızılılar ilk ayları dışında istediği verimi alamadı.