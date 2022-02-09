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GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de dev zarar! Dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray'ın 2019 yılının ocak ayında 13 milyon euro ödeyerek Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne büyük hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Senegalli forvet, sarı-kırmızılıları büyük zarara uğrattı. Diagne'nin Cimbom'dan 3 yılda kazandığı ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 10:53
GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de dev zarar! Dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray'da Mbaye Diagne pişmanlığı yaşanıyor... 2019 yılının ocak ayında 13 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli golcü, istenilen performansı bir türlü sergileyemezken, G.Saray kariyeri mutsuz şekilde sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de dev zarar! Dudak uçuklatan rakam...

Yabancı kontenjanında doluluk yaşayan sarı kırmızılılar pazartesi günü 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de dev zarar! Dudak uçuklatan rakam...

GOMIS'İN YERİNE ALINMIŞTI

Gomis'in yerini doldurmak için 2018-19 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan bonuslarla birlikte 13 milyon euroya transfer edilen golcü oyuncudan sarı kırmızılılar ilk ayları dışında istediği verimi alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de dev zarar! Dudak uçuklatan rakam...

Yıldız oyuncu ilk sezonunda 12 maçta 10 atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken toplamda da 30 golle kral olmuştu. Ancak daha sonra disiplinsiz davranışları nedeniyle Diagne'nin kiralık transfr süreci başladı...

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de dev zarar! Dudak uçuklatan rakam...

SERVET ÖDENDİ!

Önce Club Brugge'e 1.2'ye, sonra da West Bromwich'e 1.58 milyon euro'ya kiralanan Senegalli'ye bu süreçte 8 milyon 250 bin euro maaş ödendi. 3 yılda 15.5 milyon euro'ya mal olan Diagne, 62 maçta 26 gol attı.

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