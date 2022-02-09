GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'de dev zarar! Dudak uçuklatan rakam...

Yıldız oyuncu ilk sezonunda 12 maçta 10 atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken toplamda da 30 golle kral olmuştu. Ancak daha sonra disiplinsiz davranışları nedeniyle Diagne'nin kiralık transfr süreci başladı...

SERVET ÖDENDİ!

Önce Club Brugge'e 1.2'ye, sonra da West Bromwich'e 1.58 milyon euro'ya kiralanan Senegalli'ye bu süreçte 8 milyon 250 bin euro maaş ödendi. 3 yılda 15.5 milyon euro'ya mal olan Diagne, 62 maçta 26 gol attı.