GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da acı rakam! Inaki Pena...

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, Alanyaspor maçındaki performansıyla sezon başından bu yana büyük eleştiri alan orta alandaki takım arkadaşlarını solladı. 90 dakika boyunca 46 kez topla buluşan genç file bekçisi 37 pas denemesinin 27'sinde başarılı oldu ve yüzde 71'lik başarı yüzdesi yakaladı.

TAYLAN'DAN SADECE 21 PAS Taraftarların hedefindeki isim olan Taylan Antalyalı ise Alanyaspor karşısında 36 kez topla buluşurken sadece 21 isabetli pas verebildi. Berkan Kutlu ise 46 kez topla buluştu. Genç futbolcu sadece 25 isabetli pasla maçı tamamladı. Alanya'da Alexandru Cicaldau da zorlu deplasmanda sahanın en etkisiz isimlerindendi.