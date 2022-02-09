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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da acı rakam! Inaki Pena...

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı file bekçisi Inaki Pena çıktığı ilk mücadeledeki performansıyla göze girmeyi başardı. Pena, ilk maçındaki performansıyla alkış toplarken, yaptığı kurtarışların yanı sıra Berkan, Taylan ve Cicaldau'dan daha fazla isabetli pas verdi. Taraftarlar da sosyal medyada, "Muslera iyileşince Pena orta alana geçsin" dedi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da acı rakam! Inaki Pena...

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, Alanyaspor maçındaki performansıyla sezon başından bu yana büyük eleştiri alan orta alandaki takım arkadaşlarını solladı. 90 dakika boyunca 46 kez topla buluşan genç file bekçisi 37 pas denemesinin 27'sinde başarılı oldu ve yüzde 71'lik başarı yüzdesi yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da acı rakam! Inaki Pena...

TAYLAN'DAN SADECE 21 PAS

Taraftarların hedefindeki isim olan Taylan Antalyalı ise Alanyaspor karşısında 36 kez topla buluşurken sadece 21 isabetli pas verebildi. Berkan Kutlu ise 46 kez topla buluştu. Genç futbolcu sadece 25 isabetli pasla maçı tamamladı. Alanya'da Alexandru Cicaldau da zorlu deplasmanda sahanın en etkisiz isimlerindendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da acı rakam! Inaki Pena...

KAĞIT ÜZERİNDE YETENEKLİ

Takımın kağıt üzerinde orta alanda en yetenekli ismi olarak gözüken Rumen futbolcu Alanya önünde sadece 22 kez topa dokunabildi. Cicaldau'nun isabetli pas sayısı da 9'da kaldı. Böylece İspanyol kaleci Inaki Pena, Alanyaspor karşısında orta alanda oynayan Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan daha fazla isabetli pas vererek maçı tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da acı rakam! Inaki Pena...

Üstelik genç eldiven Berkan'la aynı sayıda topla buluşurken, bu alanda Taylan ve Cicaldau'yu da solladı. Sosyal medyada Inaki Pena için yapılan yorumlarda, "Muslera iyileştikten sonra orta sahaya geçsin. Hepsinden daha iyi oynar" ifadesi kullanılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da acı rakam! Inaki Pena...

İLK MAÇINDA TAM NOT ALDI

Takvim'in haberine göre; Alanya önünde ilk kez forma giyen Inaki Pena performansıyla taraftarların büyük beğenisini topladı.

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