Galatasaray Domenec Torrent idmanları sonrası '2 kilo' eridi!

Galatasaray'da, Süper Lig arasında fiziksel çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Domenec Torrent, çift idmanla takımını hazırladı. Oyuncularına kondisyon yükleyen İspanyol çalıştırıcı, sakatlık olmaması için antrenman sayısını 1'e indirip dün de takımını dinlendirdi. Galatasaray izin yapsa da Torrent, mesaisine devam etti ve yardımcılarını Fenerbahçe-Kayserispor arasında oynanan kupa maçında görevlendirdi. İspanyol antrenörler, cumartesi karşılaşacakları Kayserispor'u izledi.



BAFETIMBI GOMIS'E GÜVENİYOR

Sabah'ın haberine göre, antrenman sürelerini minimum 90 dakikaya çıkaran 59 yaşındaki teknik adamın iş disiplini, oyuncuların fizyolojik yapısını olumlu etkiledi. Sarı-kırmızılıların Torrent döneminde ortalama 2 kilo verdiği ortaya çıktı. 2'şer kilo kaybeden sarı-kırmızılı oyuncular, Kayseri karşısında 3 puan hasretine son vermeye çalışacak. Pulgar'ı 11'e koyacak Torrent, Mohamed ve Gomis'in dönüşüyle galibiyetten emin.