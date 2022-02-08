SELMAN FARUK DİBEK KİMDİR? Galatasaray'ın sözleşme imzaladığı Selman Faruk Dibek kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Selman Faruk Dibek ile profesyonel sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcu ile 2.5 yıllık kontrat yapıldığını resmi siteden açıkladı. Peki Cimbom'un profesyonel sözleşmeye imza attırdığı Selman Faruk Dibek kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

SELMAN DİBEK KİMDİR?

Selman Dibek 14 Ocak 2003 tarihinde Zonguldak'ta doğdu. 19 yaşındaki futbolcu sağ kanat mevkisinde forma giyiyor.

2018 yılında Galatasaray altyapısına gelen Selman Dibek alt yaş kategorilerinde sarı-kırmızılı formayı terletti. Son olarak U19 takımında oynayan genç oyuncu, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Selman Dibek sağ kanat mevkisinin yanı sıra sol kanat ve sağ bek bölgelerinde oynayabiliyor.