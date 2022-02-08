Galatasaray'da oyuncu satamama sorunu devam ediyor

Galatasaray, ara transfer döneminde şu ana kadar dört yeni takviye yaptı.
Galatasaray, ara transfer döneminde şu ana kadar dört yeni takviye yaptı.
YİNE SATAMAMA SORUNU
Bonservisleri elinde olan Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya dışında, Erick Pulgar ve Inaki Pena'yı yarım sezonluk kiralayan sarı kırmızılılar kronikleşen oyuncu satamama problemini bu yıl da yaşadı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray sadece Christian Luyindama'yı Al-Taawon'a kiralarken DeAndre Yedlin ve Mbaye Diagne'nin sözleşmelerini feshetti.
ELDE KALDILAR
Ryan Babel ve Sofiane Feghouli gibi yüksek ücretli oyuncular elde kaldı.