Galatasaray'da oyuncu satamama sorunu devam ediyor

Galatasaray, ara transfer döneminde şu ana kadar dört yeni takviye yaptı.

YİNE SATAMAMA SORUNU Bonservisleri elinde olan Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya dışında, Erick Pulgar ve Inaki Pena'yı yarım sezonluk kiralayan sarı kırmızılılar kronikleşen oyuncu satamama problemini bu yıl da yaşadı.