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Galatasaray'da oyuncu satamama sorunu devam ediyor

GALATASARAY HABERLERİ: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sıkıntılı günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılarda sıkıntı oyuncu satma konusunda da devam ediyor. Cimbom geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kronikleşen oyuncu satamama problemini bu yıl da yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 10:52
Galatasaray'da oyuncu satamama sorunu devam ediyor

Galatasaray, ara transfer döneminde şu ana kadar dört yeni takviye yaptı.

Galatasaray'da oyuncu satamama sorunu devam ediyor

YİNE SATAMAMA SORUNU

Bonservisleri elinde olan Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya dışında, Erick Pulgar ve Inaki Pena'yı yarım sezonluk kiralayan sarı kırmızılılar kronikleşen oyuncu satamama problemini bu yıl da yaşadı.

Galatasaray'da oyuncu satamama sorunu devam ediyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray sadece Christian Luyindama'yı Al-Taawon'a kiralarken DeAndre Yedlin ve Mbaye Diagne'nin sözleşmelerini feshetti.

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