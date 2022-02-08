Galatasaray'da nöbet değişimi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mbaye Diagne, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek. TFF'nin internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre, Diagne'nin sözleşmesi bu sezon için feshedildi. Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen (yeni statü gereği) Diagne'nin yerine Omar'a lisans çıkarılacak. Ligin 17. haftasında Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Diagne'nin kalça kemiğinde kırık tespit edilmişti. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu gelecek sezon kadroya katılacak.