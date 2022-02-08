Galatasaray'da Domenec Torrent'ten ümit kesildi! Yerine gelecek isim...

Galatasaray 'da işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de üst üste oynadığı 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılı ekip, son maçında Alanyaspor ile karşılaşırken beraberliği son anda kurtarması endişeleri daha da artırdı. Özellikle Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent eleştirilerin odağında...

Takımı ateşleyemeyen ve çıktığı 4 maçta sadece 1 puan alabilen İspanyol çalıştırıcı, oyuncu seçimleri ve geç yaptığı değişikler nedeniyle tepki çekti. Torrent, tüm baskısına rağmen Alanyaspor karşısında da oyuncu değiştirmek için 82. dakikaya kadar bekledi. Bu durum, "Maçı en iyi yerden seyrediyor ama hiçbir şey yapmıyor" yorumlarına yol açtı.



