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Galatasaray'da Domenec Torrent'ten ümit kesildi! Yerine gelecek isim...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Alanyaspor karşısında da puan kaybederken teknik direktör Domenec Torrent’in herhangi bir dokunuşta bulunamaması eleştirileri artırdı. Hoca koltuğu için Okan Buruk ve Bülent Korkmaz’ın ardından Sergen Yalçın da camiada ciddi şekilde konuşulmaya başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da Domenec Torrent'ten ümit kesildi! Yerine gelecek isim...

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de üst üste oynadığı 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılı ekip, son maçında Alanyaspor ile karşılaşırken beraberliği son anda kurtarması endişeleri daha da artırdı. Özellikle Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent eleştirilerin odağında...

Galatasaray'da Domenec Torrent'ten ümit kesildi! Yerine gelecek isim...

Takımı ateşleyemeyen ve çıktığı 4 maçta sadece 1 puan alabilen İspanyol çalıştırıcı, oyuncu seçimleri ve geç yaptığı değişikler nedeniyle tepki çekti. Torrent, tüm baskısına rağmen Alanyaspor karşısında da oyuncu değiştirmek için 82. dakikaya kadar bekledi. Bu durum, "Maçı en iyi yerden seyrediyor ama hiçbir şey yapmıyor" yorumlarına yol açtı.

Galatasaray'da Domenec Torrent'ten ümit kesildi! Yerine gelecek isim...

SERGEN YALÇIN EKİBİYLE GELMEYE HAZIR
Aytemiz Alanyaspor beraberliğiyle Galatasaray, düşme hattıyla arasını açma fırsatını kaçırırken taraftarlar, Domenec Torrent'le yürümeyeceği konusunda büyük oranda fikir birliğine vardı. Sosyal medyada şu an boşta olan Bülent Korkmaz ve Okan Buruk isimleri öne çıktı.

Galatasaray'da Domenec Torrent'ten ümit kesildi! Yerine gelecek isim...

Son olarak Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan ve Galatasaray forması da giyen Sergen Yalçın da adaylar arasına eklendi. Burak Elmas yönetimini göreve davet eden Galatasaraylı taraftarlar, durum daha da kötüye gitmeden teknik direktör değişimi yapılmasını istiyor. Öte yandan Sergen Yalçın'ın da Galatasaray'ı çalıştırmaya sıcak baktığı ve ekibiyle göreve hazır olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da Domenec Torrent'ten ümit kesildi! Yerine gelecek isim...

KAYSERİSPOR MAÇI SON
Galatasaray ile düşme hattı arasında sadece 3 puan bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kayseri, Göztepe (D) ve Rize'yle 3 kritik maça çıkacak. Özellikle Kayseri maçında puan kaybı halinde Torrent'in kalmasına imkansız gözüyle bakılıyor. 600 bin euro'luk tazminat maddesi bulunan İspanyol çalıştırıcının gönderilmesi ve yerine camiayı ve takımı tanıyan bir ismin getirilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Domenec Torrent'ten ümit kesildi! Yerine gelecek isim...

13 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Tam 31 puan kaybetti. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.

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