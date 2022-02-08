Galatasaray'da Bülent Korkmaz sesleri! Taraftar onu istiyor

Galatasaray'da Alanyaspor maçının ardından sosyal medyada hoca adayları ciddi şekilde tartışılırken Bülent Korkmaz'ı isteyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Ama Okan Buruk ve Sergen Yalçın da taraftarların gözdesi... 'Yönetim gitsin de kim gelirse gelsin" diyenler de vardı.





İşte öne çıkan mesajlardan bazıları:

Vallahi isterdim Sergen Yalçın gelsin! Torrent'ten bin kat iyidir. @ armaugruna7

Okan Buruk deneme zamanıdır ve buradan toparlar, seneye de takımı şampiyon yapar. @Emirikoo21

Teknik direktör kim olursa olsun ama şu kulübe sportif direktör olarak Tugay Kerimoğlu gelsin! @yvzkrdmn

Gelecekse Bülent kaptan gelir yanına da Tugay kaptan tamamdır. @ShnSezgin





