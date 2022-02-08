Galatasaray'da Bülent Korkmaz sesleri! Taraftar onu istiyor

Galatasaray'da Alanyaspor maçının ardından sosyal medyada hoca adayları ciddi şekilde tartışılırken Bülent Korkmaz'ı isteyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Ama Okan Buruk ve Sergen Yalçın da taraftarların gözdesi... 'Yönetim gitsin de kim gelirse gelsin" diyenler de vardı.
Galatasaray'da Alanyaspor maçının ardından sosyal medyada hoca adayları ciddi şekilde tartışılırken Bülent Korkmaz'ı isteyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Ama Okan Buruk ve Sergen Yalçın da taraftarların gözdesi... 'Yönetim gitsin de kim gelirse gelsin" diyenler de vardı.
İşte öne çıkan mesajlardan bazıları:
Vallahi isterdim Sergen Yalçın gelsin! Torrent'ten bin kat iyidir. @ armaugruna7
Okan Buruk deneme zamanıdır ve buradan toparlar, seneye de takımı şampiyon yapar. @Emirikoo21
Teknik direktör kim olursa olsun ama şu kulübe sportif direktör olarak Tugay Kerimoğlu gelsin! @yvzkrdmn
Gelecekse Bülent kaptan gelir yanına da Tugay kaptan tamamdır. @ShnSezgin
2022-2023 sezonu Galatasaray Başkan: Fatih Terim / Teknik Direktör : Sergen Yalçın @ulku_ekrem
Bence Galatasaray olağanüstü bir durumda olduğu için Okan ve Bülent Korkmaz aynı anda gelmeli. @yukselozel1974
Terim, Hamza, Bülent veya Okan'dan birisi gelmeli. @Gomishagi