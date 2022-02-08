Galatasaray Junior Dina Ebimbe'nin transferi için PSG ile görüştü!

Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain'in genç orta saha oyuncusu Junior Dina Ebimbe ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, 21 yaşındaki 8 numara için PSG ile görüştü.



PSG'nin yeteneklerine inandığı için Ebimbe'nin kiralanmasına sıcak baktığı ve Galatasaray'la anlaşabileceği kaydedildi. Bayer Leverkusen genç orta sahayı bonservisiyle almak istemiş ancak Fransız ekip bu talebi düşünmeden geri çevirmişti.



