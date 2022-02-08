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Galatasaray Junior Dina Ebimbe'nin transferi için PSG ile görüştü!

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fransız devi PSG'nin 21 yaşındaki 8 numarası Junior Dina Ebimbe'yi gündemine aldı. Cimbom'un transferi kiralama formulüyle bitirebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Galatasaray Junior Dina Ebimbe'nin transferi için PSG ile görüştü!

Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain'in genç orta saha oyuncusu Junior Dina Ebimbe ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, 21 yaşındaki 8 numara için PSG ile görüştü.

Galatasaray Junior Dina Ebimbe'nin transferi için PSG ile görüştü!

PSG'nin yeteneklerine inandığı için Ebimbe'nin kiralanmasına sıcak baktığı ve Galatasaray'la anlaşabileceği kaydedildi. Bayer Leverkusen genç orta sahayı bonservisiyle almak istemiş ancak Fransız ekip bu talebi düşünmeden geri çevirmişti.

Galatasaray Junior Dina Ebimbe'nin transferi için PSG ile görüştü!

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Junior Ebimbe, bu sezon 8'i lig olmak üzere toplam 12 resmi maçta PSG forması giydi ve 407 dakika süre aldı.

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