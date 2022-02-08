Galatasaray için Montella iddiası

İtalya'da gündem Mario Balotelli ve onu hayata döndüren Adana şehri... 3.5 yıl sonra yeniden milli takıma dönmesinin sırrının gündeme taşındığı Sport Italia'daki programda Adana şehri tanıtıldı. Adanalı taraftarların Balotelli ile ilgili fikirlerine yer verildi. Ayrıca programda, "Türkiye'deki dostlarımız bize İstanbul'un üç büyük takımın da gelecek sezon yeni teknik direktör aradığını söylüyor. Belki de Montella, Balotelli ile beraber, İstanbul devlerinden birisinin yolunu tutar. Zaten bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyor" ifadeleri dikkat çekti.