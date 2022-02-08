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GALATASARAY HABERLERİ: Omar Elabdellaoui yüzde 70 hazır

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da geçtiğimiz yıl çocuklarını eğlendirmek isterken feci bir kaza ile yaranan Omar Elabdellaoui geri döndü. Sözleşmesi feshedilen Diagne'nin yerine lisansı çıkartılan Norveçli futbolcunun yüzde 70 hazır olduğu öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 09:38
GALATASARAY HABERLERİ: Omar Elabdellaoui yüzde 70 hazır

Galatasaray'da Alanyaspor deplasmanında sağ bekte sol ayaklı oyuncular Ömer Bayram ve Van Aanholt değişmeli oynarken koronavirüs'ü atlatan Sacha Boey ise hazır değildi.

Sarı-kırmızılılar transferin kapanmasına ise bir gün kala son hamlesini sağ beke yaptı. Mbaye Diagne'nin geçici olarak sözleşmesini fesheden Galatasaray, bir aydır takımla çalışan Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkardı.

TORRENT MEMNUN

Sabah'ın haberine göre; Omar'ın performansından memnun olan teknik direktör Domenec Torrent, Norveçli sağ bekin fizik olarak %70 hazır seviyeye geldiğini düşünüyor. İspanyol hoca, iki hafta sonra Omar'a ilk 11'i açacak.

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