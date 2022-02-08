GALATASARAY HABERLERİ - İtalyanlardan dikkat çeken ifadeler! "Montella, Balotelli ile beraber..."

İtalya'da gündem, Adana Demirspor 'da forma giyen tecrübeli golcü Mario Balotelli ve onu hayata döndüren Adana şehri...

Ayrıca programda, "Türkiye'deki dostlarımız bize İstanbul'un üç büyük takımın da gelecek sezon yeni teknik direktör aradığını söylüyor. Belki de Montella, Balotelli ile beraber, İstanbul devlerinden birisinin yolunu tutar. Zaten bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyor" ifadeleri dikkat çekti.