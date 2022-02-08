Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - İtalyanlardan dikkat çeken ifadeler! "Montella, Balotelli ile beraber..."

GALATASARAY HABERLERİ - İtalyanlardan dikkat çeken ifadeler! "Montella, Balotelli ile beraber..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon kötü bir performansa imza atan Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde henüz galibiyet göremedi. Sarı-kırmızılılarla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İtalyan basını, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ve takımın golcüsü Mario Balotelli hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 10:42
GALATASARAY HABERLERİ - İtalyanlardan dikkat çeken ifadeler! "Montella, Balotelli ile beraber..."

İtalya'da gündem, Adana Demirspor'da forma giyen tecrübeli golcü Mario Balotelli ve onu hayata döndüren Adana şehri...

GALATASARAY HABERLERİ - İtalyanlardan dikkat çeken ifadeler! "Montella, Balotelli ile beraber..."

3.5 yıl sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na dönmesinin sırrının gündeme taşındığı Sport Italia'daki programda Adana şehri tanıtıldı. Adanalı taraftarların, Balotelli ile ilgili fikirlerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalyanlardan dikkat çeken ifadeler! "Montella, Balotelli ile beraber..."

Ayrıca programda, "Türkiye'deki dostlarımız bize İstanbul'un üç büyük takımın da gelecek sezon yeni teknik direktör aradığını söylüyor. Belki de Montella, Balotelli ile beraber, İstanbul devlerinden birisinin yolunu tutar. Zaten bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyor" ifadeleri dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalyanlardan dikkat çeken ifadeler! "Montella, Balotelli ile beraber..."

Süper Lig'e bu sezon yükselen Adana Demirspor, Samet Aybaba'nın ayrılmasının ardından göreve getirilen Vincenzo Montella ile birlikte başarılı bir grafik çizmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalyanlardan dikkat çeken ifadeler! "Montella, Balotelli ile beraber..."

İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Mavi Şimşekler, ligde topladığı 40 puanla 24. hafta sonunda 3. sıraya kadar yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalyanlardan dikkat çeken ifadeler! "Montella, Balotelli ile beraber..."

Takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli ise bu sezon 10 gole ulaşarak, hem takımını sırtladı hem de yeniden İtalya Milli Takımı'na davet aldı.

DİĞER
Fenerbahçe'de aynı senaryo! Mehmet Ekici'den sonra İrfan Can Kahveci...
Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın hayatını kaybetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor