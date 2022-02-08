GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'u bekleyen zorlu fikstür

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrasında puan cetvelinde alt sırala inen ve düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alan Galatasaray ortaya koyduğu kötü futbolun yanında zorlu fikstürle de başa çıkmak zorunda.

HEDEF 9 PUAN

Takvim'in haberine göre; Galatasaray ligde sırasıyla Kayserispor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ikisini düşme hattındaki Göztepe ve Rize ile oynayacağı bu 3 maçtan 9 puan hedefliyor. Galatasaray, Torrent yönetiminde futbol olarak sınıfta kalırken, bu 3 kritik maçı kazanarak en azından moral olarak ayağa kalkmayı hedefliyor.

ZORLU 5 MAÇ!

Galatasaray, bu 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmazsa sonrasındaki 5 maçlık maratonda stres altında fazlasıyla zorlanabilir. Zira Galatasaray bu 5 maçta sırasıyla Konyaspor (D), Beşiktaş, Gaziantep (D), Karagümrük ve Fenerbahçe (D) gibi birbirinden zorlu ve güçlü takımlarla oynayacak. Bu yüzden kabus görmek isteyemeyen sarı-kırmızılılar öncelikle Kayseri, Göztepe ve Rize maçlarını kayıpsız geçmenin peşinde olacak.