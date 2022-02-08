Haberler Galatasaray Alpaslan Öztürk neden kadro dışı kaldı! İşte yanıtı

Alpaslan Öztürk neden kadro dışı kaldı! İşte yanıtı

Alpaslan'ın kadro dışı kalmasının nedeni taktik toplantıdaki hareketi var. 28 yaşındaki oyuncu, Torrent'in Alanya taktiğini anlattığı anda gülünce kendi ipini çekti İspanyol hoca sinirlenip Alpaslan'ı odadan çıkarırken maç kadrosuna da dahil etmedi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Alpaslan Öztürk neden kadro dışı kaldı! İşte yanıtı

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yedek kulübesinde iki kaleci (İsmail Çipe ve Berk Balaban) oturması dikkat çekti. Antalya kampında yer alan Alpaslan Öztürk ise tribündeydi. İki hafta önceki Kasımpaşa maçında omuzundan sakatlanan Alpaslan'ın ciddiyetsiz tavırları yüzünden yeni hocası Torrent'i kızdırdığı ortaya çıktı.

Alpaslan Öztürk neden kadro dışı kaldı! İşte yanıtı

Sabah'ın haberine göre İspanyol hoca, Alanyaspor maçına yönelik taktik toplantısında oyuncularına rakipleriyle ilgili en ince ayrıntıyı anlatırken, Alpaslan'ın dinlemediğini ve güldüğünü gördü. Takım içinde disiplini sağlamak isteyen İspanyol teknik adam, bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alpaslan Öztürk'ü Alanyaspor maçı kadrosuna da almadı.

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