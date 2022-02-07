Şansı tutmuyor

Aslan, Alanyaspor'la 12. kez karşılaştı. 2016- 2017 sezonunda başlayan rekabette, rakibiyle çıktığı ilk 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, daha sonraki 5 karşılaşmada ise galibiyet alamadı.
Aslan, Alanyaspor'la 12. kez karşılaştı. 2016- 2017 sezonunda başlayan rekabette, rakibiyle çıktığı ilk 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, daha sonraki 5 karşılaşmada ise galibiyet alamadı. Turuncu-yeşilliler, Galatasaray'ı 3 kez mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere bitti.