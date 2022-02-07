Haberler Galatasaray Galatasaray transfer haberleri: Cimbom PSG'nin genç yıldızı Junior Dina Ebimbe'yi istiyor

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom PSG'nin genç yıldızı Junior Dina Ebimbe'yi istiyor

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim PSG'nin 21 yaşındaki genç yıldızı Junior Dina Ebimbe oldu. İşte Galatasaray'la ilgili son gelişmeler... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 16:16
Galatasaray transfer haberleri: Cimbom PSG'nin genç yıldızı Junior Dina Ebimbe'yi istiyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Paris Saint-Germain'in genç orta saha oyuncusu Junior Dina Ebimbe ile ilgileniyor.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom PSG'nin genç yıldızı Junior Dina Ebimbe'yi istiyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, 21 yaşındaki 8 numara için Paris Saint-Germain ile görüştü. PSG'nin yeteneklerine inandığı için ancak ffazla süre veremediği Ebimbe için kiralık formülüne sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom PSG'nin genç yıldızı Junior Dina Ebimbe'yi istiyor

Bayer Leverkusen'in bonservisiyle almak istediği ancak PSG'nin buna yanaşmadığı için geçtiğimiz günlerde transferin gerçekleşmediğine değinilirken, Galatasaray'ın kiralama formülünün PSG'nin de işine geldiğine vurgu yapıldı.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom PSG'nin genç yıldızı Junior Dina Ebimbe'yi istiyor

EBIMBE DE OYNAMAK İSTİYOR

21 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre bulabileceği bir kulüpte oynamayı istediği ve Galatasaray'ın son dakikadaki bu teklifine olumlu görüş verdiğinin altı çizildi.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom PSG'nin genç yıldızı Junior Dina Ebimbe'yi istiyor

PSG'DE 12 MAÇTA OYNADI

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Junior Ebimbe, bu sezon 8'i lig olmak üzere toplam 12 resmi maçta PSG forması giydi ve 407 dakika süre aldı.

DİĞER
Son dakika... Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! "Burası Osasuna değil..."
Galatasaray PSG'li yıldızın peşinde! İlk teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor